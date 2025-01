En su cuenta oficial de X, Felipao ha colgado los videos donde se puede observar sus prácticas físicas, así como remates de corta y larga distancia para mejorar la definición.

Es notable el compromiso y disciplina de Caicedo, que si bien es cierto, no tiene equipo desde hace mucho tiempo y no cuenta ritmo oficial de competencia, pero no ha dejado de trabajar su físico y perfilar sus destrezas con el balón.