Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro Ecuabet

Finalmente, el triunfo de Barcelona SC de 1-0 a Macará le otorgó el liderato a los toreros, a la espera del encuentro de Independiente del Valle.

Faltan por jugar: Auas vs. Mushuc Runa; Orense SC vs. Independiente del Valle; Emelec vs. Técnico Universitario; y Libertad vs. Universidad Católica.