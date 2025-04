La jornada de este sábado 26 de abril de la fecha 10 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim siguió con el empate 1-1 entre Manta FC vs. Liga de Quito e nel estadio Jocay.

Los atuneros sorprendieron temprano en el marcador con el gol de Erwin Zorrilla con la cabeza desde un tiro libre, pero el dominio pasó a ser albo.

A partir del gol, Liga de Quito se adueñó de la pelota y de la creación del juego empujando a los locales a su área para buscar el empate que sí llegaron.

Los albos igualaron el encuentro con un autogol de Dágner Quintero, tras una larga revisión del VAR por posible fuera de juego de Álex Arce.

Desde entonces, los quiteños mantuvieron su control y estaban cerca de encontrar el gol de la ventaja, pero no llegó.

Incluso, desde el minuto 70, los dirigidos de Pablo Sánchez se quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Bryan Ramírez por doble amarilla.

No obstante, el Manta no pudo aprovechar, por lo que se quedó con el empate 1-1 y no salir del cuadrangular del descenso a falta de los otros encuentros.