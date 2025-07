Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro

Finalmente, la jornada se cerró con la victoria 1-0 del Orense al Vinotinto, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Por ese resultado, los machaleños aprovecharon la oportunidad de subir al cuarto lugar y recortar distancias con Barcelona SC.

Los partidos pendientes de este domingo 27 de julio son: Mushuc Runa vs. Técnico Universitario; Macará vs. Universidad Católica; Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle.