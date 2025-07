Este viernes 18 de julio arrancó la fecha 21 de la LigaPro con el duelo entre Independiente del Valle y Aucas en el estadio Olímpico Atahualpa.

El duelo era de los más atractivos, recordando que IDV llegaba como el líder, mientras que los orientales tenían las herramientas suficientes para poder lastimar a sus rivales.

Lea: Barcelona SC vs. Liga de Quito se jugará este jueves 24 de julio por la fecha 22

Finalmente fue triunfo para Independiente del Valle que se impuso 2-1, afianzando su liderato en la tabla de posiciones al sumar 43 unidades, 7 más que Liga de Quito y 8 más que Barcelona SC, sus máximos perseguidores.

Arón Rodríguez y Juan Cazares anotaron para los negriazules, mientras que Bruno Miranda descontó por los auquistas.

Este sábado sigue la fecha con tres duelos más: U. Católica vs. Vinotinto, Orense vs. El Nacional y Delfín SC vs. BSC.