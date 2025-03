Por su parte, BSC defendió su liderato sin brillar ante el cuadro manabita que no pasa un buen momento colectivo. Gabriel Cortez anotó desde el tiro libre y en los adicionales selló los 3 puntos Janner Corozo.

Este sábado sigue la acción entre Vinotinto vs. U. Católica, D. Cuenca vs. LDUQ y Mushuc Runa vs. Emelec.

BSC descansará como líder absoluto ya que alcanzó los 15 puntos y el único que puede recortar distancias es Libertad que visita a Manta FC este domingo.