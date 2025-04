Este sábado se disputó una nueva jornada de la LigaPro Ecuabet con tres partidos más, resaltando la goleada de Independiente del Valle y los empates de Orense vs. Vinotinto y Delfín vs. Aucas.

Los cetáceos igualaron 1-1 con Aucas para abrir la agenda futbolera de fin de semana. Brahian Cuello y Estalin Segura, ambos de cabeza, pusieron los goles en el Jocay de Manta.

Lea: Darwin Guagua debutó profesionalmente con Independiente del Valle

Más tarde fue turno de Orense y Vinotinto que firmaron un pálido empate sin goles en Machala.

Finalmente, IDV goleó sin problemas a un débil Deportivo Cuenca 4-0 con goles de: Juan Cazares, Patrik Mercado, Arón Rodríguez y Michael Hoyos.

Este domingo continúan las acciones con los partidos de: Técnico Universitario vs. Mushuc Rua, U. Católica vs. Macará y Emelec vs. Manta FC.

Cabe recordar que esta fecha no se disputará el duelo entre LDUQ y BSC por el calendario de ambos al tener que jugar Copa Libertadores.