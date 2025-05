Este domingo 18 de mayo se disputaron tres partidos más de la fecha 13 de la LigaPro Ecuabet con Vinotinto vs. IDV, Delfín SC vs. U. Católica y Barcelona SC vs. Emelec.

Primero fue el turno de Independiente del Valle que venció 3-1 a Vinotinto con brillante actuación de Claudio Spinelli y Patrik Mercado.

Lea: Barcelona SC vence a Emelec en el Clásico del Astillero

Luego fue el turno de Delfín SC que sacó una victoria clave ante la Universidad Católica y respira en la tabla de posiciones en la fecha 13 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

Y finalmente fue el turno de BSC vs. Emelec en el Clásico del Astillero con una sólida victoria de Barcelona SC que sigue líder en la tabla de posiciones.

Este lunes termina la fecha 13 con el duelo entre Liga de Quito vs. Libertad de Loja en el estadio Rodrigo Paz.