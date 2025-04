Este domingo se disputó el cierre de la fecha 7 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim con tres partidos.

Técnico Universitario vs. Mushuc Runa, Universidad Católica vs. Macará y Emelec vs. Manta FC.

Lea: Universidad Católica es el nuevo escolta de BSC en la LigaPro Ecuabet

El Rodillo rojo abrió la jornada con un intenso empate 1-1 contra Mushuc Runa que rotó en su plantel pensando en su duelo por la Copa Sudamericana.

Por otro lado, la U. Católica derrotó 1-0 a Macará con el gol de Carlos Medina. Macará buscó el empate pero sin encontrar fortuna.

Finalmente cerraron Emelec y Manta en el estadio George Capwell de Guayaquil con un amargo empate 1-1.