Así queda la tabla de posiciones en la LigaPro

Este sábado se disputó la jornada 29 de la LigaPro con duelos claves: Mushuc Runa vs. IDV, Delfín vs. Técnico U. y Vinotinto vs. Manta FC.

IDV sufrió pero empató 2-2 con el Ponchito que sigue recortando distancias para llegar con la mínima desventaja en el cuadrangular final del descenso.

Lea: Técnico Universitario sorprende a Delfín y mete presión en la zona del descenso

Por su parte, Vinotinto goleó a Manta FC en el Olímpico Atahualpa de Quito por 4-1 con un Rafa Monti brillante.

Al mismo tiempo, Delfín jugó con Técnico en un duelo en el que los cetáceos podían formalizar su permanencia si llegaban a sumar, sin embargo, Técnico sorprendió y ganó 1-0. Con el triunfo ambateño, el Rodillo Rojo mete presión en el cuadrangular final del descenso.