Así queda la tabla de posiciones en la Liga Ecuabet

Este sábado se diputó una nueva jornada de la Liga Ecuabet con la fecha 19 con tres partidos, entre ellos el más importante: IDV vs. Barcelona SC.

Más temprano fue el turno de Mushuc Runa que empató 1-1 con la Universidad Católica que no pudo aprovechar la ventaja numérica por casi 40 minutos ante la expulsión de Brian Bentaberry.

Emelec derrotó a Vinotinto en el estadio George Capwell con goles de José Francisco Cevallos y Alexander González.

Finalmente, Independiente del Valle recibió a Barcelona SC, siendo el choque de los líderes. IDV se adelantó tras un solitario gol de Darwin Guagua. cuando el partido llegaba a su fin, BSC empató por medio de un cabezazo de Jhonny Quiñónez al minuto 83.

Con el empate, IDV sigue siendo líder con 37 unidades, seguido por BSC con 34. Este domingo continuarán las acciones con tres partidos más:

Aucas vs. Macará, El Nacional vs. Manta FC y Delfín SC vs. LDUQ respectivamente. El lunes se cerrará la fecha 19 con el choque entre Técnico Universitario y Orense SC.