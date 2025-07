Este domingo se disputó la fecha 21 de la LigaPro con tres partidos. Técnico Universitario vs. Macará, Emelec vs. Mushuc Runa y finalmente Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca.

Primero fue el turno del clásico ambateño que se pintó de rojo por medio de un golazo de Ramiro Cristóbal que sacó un fuerte remate desde larga distancia sobre su eterno rival.

Más tarde fue el duelo entre Emelec y Mushuc Runa que terminó con un solitario triunfo eléctrico. Luis Castillo anotó el único gol por medio de un fuerte remate al ras para vence el arco del Ponchito Rojo.

Finalmente fue el choque entre Liga de Quito y el Deportivo Cuenca. El conjunto albo evitó la sorpresa y rescató un agónico empate por 2-2 en los minutos adicionales.

Este lunes termina la fecha 21 con el duelo entre Libertad y Manta FC a las 19:00.