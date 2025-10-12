Arrancan los cuartos de final de la Copa Ecuador con Independiente del Valle vs. Universidad Católica

La Copa Ecuador 2025 entra en su recta final con el inicio de los cuartos de final. El primer enfrentamiento será este lunes, 13 de octubre, entre Independiente del Valle y Universidad Católica, en un duelo que promete emociones y buen fútbol. El compromiso se disputará a las 18:00 en el estadio de Chillo Jijón.

La programación adelantada de este encuentro se debe al calendario apretado que enfrentará Independiente del Valle en los próximos días, debido a su participación en la Copa Sudamericana. Los rayados buscarán avanzar en ambos frentes, con la mira puesta en el título nacional y en la gloria continental.

Por su parte, Liga de Quito decidió postergar su partido ante Deportivo Cuenca, ya que el cuadro albo se alista para disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil la próxima semana.

Los otros duelos de cuartos ya tienen fecha definida. El Guayaquil City vs. Emelec se jugará el 22 de octubre a las 18:00 en el estadio Christian Benítez. Ese mismo día, a las 15:00, se medirán Cuenca Juniors y 9 de Octubre.

Cabe recordar que el campeón de la Copa Ecuador obtendrá un cupo directo para la Copa Libertadores 2026, lo que convierte a esta fase del torneo en una vitrina clave para los equipos que aún sueñan con la gloria internacional.