Ariel Holan y una indirecta a Germán Corengia por responsabilizar a sus jugadores en una derrota

Sin embargo, parece que Holan quedó disgustado con las declaraciones de Germán Corengia , luego de la derrota por Copa Libertadores , quien responsabilizó a los jugadores por el resultado adverso ante Sao Paulo al señalar que eso no fue lo entrenado.

Quiso ser enfático y volvió a repetir: “eso es responsabilidad del entrenador y no de los futbolistas. A mí no me gusta como director técnico decir: yo les dije”, concluyó.

Holan ya estuvo presente en su primer entrenamiento para presentarse a los futbolistas, dar a conocer sus sistemas de juego y conocer al plantel.