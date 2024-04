Ariel Holan: Tenemos ambición de darle el salto de calidad a Barcelona, no es magia, es trabajo

Barcelona SC presentó oficialmente a su nuevo entrenador, Ariel Holan, quien llegó en reemplazo de Diego López para asumir el reto de un cuadro que está en jaque dentro de la Copa Libertadores y lejos de la punta en la Liga Pro.

"Agradezco la paciencia por tantas preguntas que me hicieron en estos días, pero tenía que mantener comunicación únicamente con el club. No es prudente ampliar o dar información. De antemano, agradezco a la multitud que es hincha de este glorioso club. Siento que he tenido una cálida bienvenida. Ya tenemos 2 días acá y he sentido eso en las calles. Vamos a trabajar duro. Los resultados se verán en el campo de juego. Eso prometemos", empezó hablando Holan en rueda de prensa.

Lea: Ariel Holan empezó como entrenador de hockey, fue campeón de la Sudamericana y ahora llega a Barcelona SC

Profundizando, el entrenador argentino cuenta: "nosotros sabemos que es un club muy grande y que no solo la afición está expectante, sino todo el público en general. Veo que ya hay una base de trabajo y estamos en la mitad de un proceso. Es poco el tiempo que hay para profundizar un sistema de juego en un plazo corto, pero hay que desarrollar la imaginación y el criterio. Día a día hay que ir evidenciando el crecimiento. Esto no es magia, es trabajo. Se juega como se entrena".

"Ayer (contra Emelec) se hizo un gran partido, el jueves anterior (Vs. Sao Paulo de Brasil) también. En pasajes de ambos partidos, contra rivales de mucha importancia, muestran cosas para ilusionarnos con cosas grandes en un tiempo no muy lejano", sumó.

Sobre las razones por las cuales decidió fichar por BSC, Holan argumentó: "me sedujo la envergadura del club. En otro momento ya se podía venir, pero tenía otros desafíos. Era una cuenta pendiente venir a Ecuador, específicamente a Barcelona. Veo que en este club están forjando un gran proyecto, quieren destacar a nivel internacional. Veo mucha ambición para que el rendimiento del equipo siga creciendo. Roma no se hizo en un día, así que siempre hay que trabajar. Material, hay; jerarquía, tenemos; valentía, claro que sí. Estamos para pelear en cualquier cancha".

Holan firmó por una temporada con Barcelona SC y ganará 10 % más que el cuerpo técnico saliente.