Un fragmento de una entrevista radial con el exárbitro ecuatoriano Omar Ponce generó reacciones en redes sociales, luego de que el exjuez señalara que en el fútbol ecuatoriano las líneas del VAR “se tiran manualmente”, sugiriendo una supuesta falta de precisión o automatización total en el sistema.

Las declaraciones se dieron durante su intervención en JC Radio Sports, donde Ponce abordó el funcionamiento del videoarbitraje en el fútbol ecuatoriano, a propósito de una polémica en el duelo entre Emelec y Delfín, el útimo fin de semana.

Ponce afirmó que en la Liga Ecuabet, los árbitros trazan las líneas de offside de manera manual y no automáticas, lo que para muchos usuarios despertó dudas sobre la fiabilidad tecnológica del sistema VAR, especialmente en jugadas ajustadas de fuera de juego.

El exjuez reveló que algunos árbitros asistentes le han confesado que "varias veces han tirado la línea chueca", sin especificar en qué partidos ni los resultados de los mismos.

Ponce criticó a la Comisión Nacional de Arbitraje, que es parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), por el mal momento de los réferis ecuatorianos.

"No hay seriedad por parte de quien los maneja, no hay control, aquí todo es humildad, puro ánimo, pero no hay nadie en la Comisión de Árbitros que les dé una buena formación. Pregunten si actualmente hay un instructor de VAR", dijo Ponce, exdirector de arbitraje de la Comisión a la que ahora critica.