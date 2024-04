Los apagones siguen tomando fuerza en el país y ha afectado a todos, incluyendo la industria del fútbol ecuatoriano que se encuentra disputando la fecha 9 de la Liga Pro y varios partidos podrían verse interrumpidos por esta situación.

Ecuavisa realizó un barrido por todos los estadios que se disputan esta semana, fijándose más en los duelos que están programados para la noche.

Lea: ¿Los apagones en Ecuador afectarán al desarrollo de los partidos de la fecha nueve de Liga Pro?

Por ejemplo la entidad deportiva que organiza el torneo dividió esta jornada en tres días por el motivo de las próximas elecciones programadas para el domingo, por lo que adelantó su fecha empezando desde ayer con dos duelos: Cumbayá vs. Libertad y Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca, que no presentaron problemas con las luminarias.

El duelo disputado entre el Rodillo y los morlacos se jugó a las 19:00 pm en el estadio Bellavista, pero no hubo corte de luz, llevando con normalidad su jornada.