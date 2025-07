Antonio Valencia evitó que un joven se suicide en Quito

El excapitán de la selección de Ecuador y del Manchester United, Antonio Valencia, vivió un momento conmovedor y delicado al presenciar el intento de suicidio de un joven en el puente antiguo del Río Chiche.

Al notar la situación, Valencia detuvo su vehículo, se bajó y se acercó al joven para conversar con él. Gracias a su intervención y a las palabras de su familia, logró contenerlo y evitar que atentara contra su vida.

“Anoche tuve una experiencia no tan agradable, un chico quería quitarse la vida de este puente y era muy joven. Me bajé del vehículo y me acerqué a él”, escribió el exjugador en sus redes sociales, acompañado de un video que muestra parte de lo ocurrido.

En las imágenes también se puede observar la presencia de la Policía Nacional, que acudió para colaborar en la emergencia.

