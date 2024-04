Antonio Valencia escuda a Arboleda, Plata y Páez: "No hay que hacer polémica. Los chicos tenían día libre, son jóvenes"

El exfutbolista de la selección de Ecuador Antonio Valencia le restó importancia a la polémica surgida en marzo con la salida a un club nocturno de Nueva York de los jugadores Robert Arboleda, Gonzalo Plata y Kendry Páez, después del partido disputado ante Guatemala.

"Yo creo que no hay que hacer mucha polémica. Los chicos tenían día libre, son jóvenes. Hay que cuidarlos un poco más. Me imagino que la Federación debe tener seguridad y gente que cuide a los chicos. Esperemos que no vuelva a pasar por la imagen del país", dijo Toño Valencia en rueda de prensa, según recoge EFE.

Lea: Francisco Egas desmiente sanciones a Gonzalo Plata, Robert Arboleda y Kendry Páez por su incidente en Nueva York

El exjugador del Manchester United confió en que los jugadores involucrados en este caso no se desmotiven con miras a la próxima Copa América, que se jugará a partir de junio en Estados Unidos.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) comunicó que tendrá en cuenta para futuras convocatorias la polémica salida de los tres futbolistas el día posterior al partido amistoso ganado por 2-0 a Guatemala.

"Se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución, los cuales serán motivo de análisis para futuras convocatorias", indicó la FEF en un comunicado emitido en la noche del lunes.

Horas antes se habían hecho virales en redes sociales las imágenes en las que aparecen el defensa Robert Arboleda, el atacante Gonzalo Plata y el centrocampista menor de edad Kendry Paéz en un club nocturno, en compañía de bailarinas ligeras de ropa a las que el primero lanza billetes mientras hace twerking.

La FEF explicó que el día posterior al partido contra Guatemala los jugadores tuvieron unas horas libres, entre las 14:00 y las 20:30, "horario que fue cumplido a cabalidad" por los integrantes de la concentración".

Según medios locales, es posible que Arboleda y Plata no vuelvan a ser convocados por la selección, debido a tener ya antecedentes similares, mientras que para Páez, que tiene 16 años y es menor de edad, hubo un llamado de atención.