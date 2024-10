La salida de Francisco Fydriszewski de Barcelona SC sorprendió a propios y extraños, ya que el argentino era la carta de gol del cuadro torero. Su representante, Rodrigo Abadie, apuntó contra Antonio Álvarez, presidente del club amarillo.

"Antonio Álvarez me hizo acordar a Don Ramón porque dice 14 meses de renta y sí, 14 meses, maestro. Si no pagas, el jugador se tiene que ir. No puedes tener un producto que no lo pagas", dijo en una entrevista con el periodista César Luis Merlo.

"No tengo nada malo que decir, sino que no sé por qué engañan a la gente. No sé si es política o no sé. Le avisamos durante diez meses, después le dije que le vamos a tener la intimación por falta de pago, posteriormente tienes quince días y si no se va", agregó

Lea también: Estos son los cortes de luz a la hora del partido entre Uruguay y Ecuador por Eliminatorias

"El club siguió contratando y endeudándose y ¿Qué se puede hacer contra eso? Era la crónica de una muerte anunciada. Del tema Barcelona, la verdad se sabrá cuando esté el resultado", añadió.

Francisco Fydriszewski erró un penal con San Lorenzo ante Godoy Cruz y fue cuestionado por la hinchada azulgrana. A consecuencia de esta falla, el entrenador Leandro Romagnoli renunció a su cargo.