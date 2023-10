“IndependienTRI del Valle”, la arremetida del vicepresidente de Barcelona SC por la convocatoria de Ecuador sub 17

“8 convocados de IDV. Increíble que no lleven al jugador más goleador del 2022 - 2023 (Acurio) . ¿Hasta cuándo tanto descaro? IndependienTRI del Valle. Descarados”, arremetió en su cuenta de X.

La Selección de Ecuador Sub 17 anunció los 21 convocados para el Mundial, entre ellos solamente se encuentran dos jugadores de Barcelona SC , y eso ha levantado las fuertes quejas de los directivos .

8 convocados de IDV. Increíble que no lleven al jugador más goleador del 2022 - 2023. ¿Hasta cuándo tanto descaro? IndependienTRI del Valle. Descarados. @franciscoegas @FEFecuador https://t.co/u6dt5YwEn3

Días atrás, el directivo ya había reclamado que Acurio no sería convocado, habiendo anotado 49 goles en los torneos sub 17 y sub 19, y se había quejado si era algo contra Barcelona.

Lea más: Alfaro Moreno: "Hay un equipo que ahora lleva ocho jugadores al Mundial. Se va el aguatero y se va el presidente, es lo que falta"

El futbolista de 16 años había sido parte del Sudamericano sub 17, competición en la que jugó cinco partidos, pero solamente sumó 39 minutos y no aportó en ningún gol.