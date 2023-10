Ya es oficial, Rafael Verduga y Matías Oyola van por la presidencia de Barcelona SC. Dicho binomio inscribió su candidatura de manera formal este jueves 19 de octubre del 2023. El empresario y el exfutbolista hablaron con Ecuavisa sobre sus propuestas y respondieron a ciertas acciones coyunturales que arropa al barcelonismo, que está próximo a votar por una nueva directiva. Verduga tiene pasado en la directiva que hoy rivaliza en las urnas, siendo el presidente financiero y luego el vicepresidente de Alfaro Moreno. Lea: Mundial Sub 17: Sin Kendry Páez, estos son los 21 jugadores ecuatorianos que disputarán este torneo Oyola, ídolo de los canarios, busca sus primeros pasos como dirigente, terminó junto a Verduga como un "fichaje estrella" y sorpresivo para muchos.

¿Cuáles son los ejes de su propuesta para los socios?

Presentamos un nuevo modelo con 6 ejes principales en los cuales vamos a trabajar en fútbol, infraestructura, socios, marca, institucional, equipo.

¿Cuál de estos puntos son urgentes?

Barcelona va a cumplir 100 años y nunca ha podido construir una sola cancha de entrenamiento para formativas, solo tiene una. Nosotros proponemos construir un centro de Alto Rendimiento para formativas, ya tenemos la carta de financiamiento de parte del banco.

¿Cuál es el presupuesto para construir este centro deportivo?

El presupuesto es de aproximadamente USD 6 millones de dólares a 8 años plazo, debería estar construido en el primer año.

¿Qué compone este centro de Alto Rendimiento?

Serán 6 canchas, alojamiento para hasta 60 chicos, vamos a tener un área de estudio, médico, tribunas, camerinos, comedor, todo esto como área principal.

¿Qué tiene actualmente BSC?

Nada, Barcelona presta canchas en el parque Samanes las cuales están de forma deplorable.

¿Cuál es el cambio que buscan con su modelo?

Barcelona vive esto porque el modelo actual es un modelo presidencialista, en el que el presidente (Alfaro Moreno) decide todo; nosotros queremos cambiar ese modelo. La idea es tener una estructura dirigencial para distribuir las tareas y profesionalizar todo.

¿Cada cuánto estará en conexión con el resto del directorio ante la independencia de decisiones?

Estamos en constante comunicación todos, por ejemplo la próxima semana viajamos a Argentina con Matías (Oyola) para reunirnos con nuestro futuro Director Deportivo.

Rafael Verduga y Matías Oyola. ( )

¿Cuál será el cronograma para fichar al Director Deportivo?

Vamos a viajar a Argentina para reunirnos con el Director Deportivo. Nosotros queremos planificar todo con el equipo sobre todo para buscar eficiencia en los fichajes.

¿Cuál es la función de un Director Deportivo?

El Director Deportivo es el que justamente se encarga en la parte del fútbol, no solo el plantel principal, sino también con las inferiores y demás. Él vendrá con su grupo de trabajo, no quedará solo para que asesoren en el ámbito de scouting a nivel nacional e internacional, gente que haga neurociencia, porque es importante el desarrollo mental.

¿Su objetivo es tener un equipo repleto de jóvenes?

Empezar desde las divisiones inferiores es clave, para que BSC también se vea beneficiado en alguna venta a futuro. Obviamente queremos darle espacio a los más chicos, pero también entendemos que en un equipo tiene que ser equilibrado, entre experimentados y jóvenes. El centro de formación es vital, porque si queremos que surjan jugadores, necesitamos tener todo el escenario listo.

¿Tienen una meta anual con los jugadores jóvenes para el plantel principal?

Nos encantaría que en el primer año tengamos jugadores de las formativas en el primer plantel, hay modelos en Europa que han podido introducir hasta 11 jugadores un mismo año, pero necesitamos las bases, la infraestructura, esto no se puede hacer de un día a la mañana.

¿En qué modelos deportivos se basan?

Los modelos que nos inspiramos son muchos, River Plate, en Ecuador está IDV, en España FC Barcelona, son varios los modelos.

Rafael Verduga tuvo un paso clave en la dirigencia actual, siendo presidente financiero y hasta vicepresidente. ( )

¿Por qué no se ha hecho esto antes?

Esto va a dar resultados en varios años (juveniles), el problema es que ninguna directiva lo hizo porque todos quieren resultados el día de mañana. Nosotros no vamos a dejar de trabajar en el equipo principal, pero ya es hora de pensar en objetivos a largo plazo.

¿Cómo hacer esto? ¿De dónde sacarán el presupuesto?

Nosotros vamos a invertir apenas el 3% del ingreso anual del club, a ocho años plazo lo terminamos pagando (el Centro de Alto Rendimiento).

¿Cuál será el presupuesto de su equipo si llega a ser presidente?

El presupuesto anual es de 12-13 millones de dólares. Seremos mucho más eficientes, si revisamos cuánto se paga en primas altísimas, en comisiones, en primas de habilitaciones, la gente no conoce eso, ahí está el gasto excesivo que no permite que Barcelona se estabilice. No se ha podido construir nada porque ese dinero se destinaba solo para contratar jugadores. Si tu contratas 13 jugadores por año, eso lo hacen y casi nadie conoce a todos, jugadores de 32, 33, 34 años envejeciendo al club. Y esos jugadores no los vas a vender nunca, sacrificando al espacio de un juvenil.

¿Por qué formar jugadores si BSC históricamente es un club más comprador que formador?

Hoy la venta de jugadores jóvenes representan el mayor ingreso para un club, hoy tenemos a un equipo que casi duplica los ingresos de Bareclona (Independiente del Valle), y que a lo mejor hace cinco años nadie pensaba que ningún club podía duplicar a Barcelona.

¿Cuál es el primer problema que afrontará si llega a ser presidente de BSC?

El problema de la directiva saliente es que nunca pensó a futuro, es por eso que dilató el proceso electoral, pero más allá de eso estamos preparados, yo no le veo problema para cumplir nuestras propuestas, porque tenemos todo listo.

¿Saben cómo recibirían al club? ¿Conocen si el pasivo se ha incrementado desde su salida?

Sé que hoy BSC ya tiene créditos vencidos desde que salimos nosotros, incumplimientos de obligaciones, suspensiones de formativas, BSC volvió a ser el caos de antes desde mi salida. Esperemos que el presidente actual (Alfaro Moreno) deje de hacer contrataciones, de hacer compromisos, cuando estamos en época electoral, ya desde septiembre el tema de renovaciones con jugadores se debió cerrar, y eso es un problema que se hereda. Algo que no vamos a hacer es decir, el día que nos posesionemos, esto 'yo no sabía'; lo sabemos, vamos a enfrentarlo, ya lo hemos hecho.

¿Habrá salarios exorbitantes en su plantel? ¿Cómo controlarlo?

Debemos establecer límites-parámetros de negociación porque no puede ser que tengamos 5-6 jugadores en tope de costos, y eso lo hemos hablado con Matías, debemos estructurar el número de jugadores por el valor presupuestario, para así mantener un orden y cumplir con todo.

Estadio Monumental de Guayaquil. ( )

¿Cuál es su opinión sobre la adquisición de las escrituras de los terrenos del estadio?

Yo estaré a favor de toda gestión que esté en beneficio del club, en este caso regularizar terrenos que sabíamos que eran de BSC, y hoy están con papeles del club, eso yo lo aplaudo (la gestión). En lo que no estoy de acuerdo es en que se le mienta al socio, cuando se habla de USD 150 millones por las 22 hectáreas, que realmente están valoradas en cerca de USD 40 millones, eso por un lado, pero por otro si bien te ayuda en tu posición patrimonial, hay que gente tiene 3 casas y 4 carros, pero si vas a un banco no le dan ni dos reales. No importa lo que tu tengas de patrimonio, porque si eres mala paga lo eres ante los ojos de cualquier banco, y hoy BSC es mala paga, vive en desorden e incumpliendo. Esos terrenos son una reserva natural, con un acuerdo ministerial, el cual está por encima de cualquier resolución de un director ambiental de un municipio. Apenas el 10% está fuera de la reserva natural.

¿Entonces?

Supongamos que una entidad bancaria tome ese terreno como garantía y te aprueban un crédito, pero ese dinero es para pagar la deuda, pero sigues teniendo la obligación de pagar el crédito, entonces es deuda nueva. Ahora llevamos el tema a un contexto de construcción, y cualquier ingeniero te dirá que económicamente no es viable, por ejemplo en nuestro Centro de Alto Rendimiento que proponemos, el terreno no pasa del 10% de nuestra inversión total (USD 6 millones), ante eso, lo fuerte es la construcción, entonces ¿Cómo van a construir sobre ese terreno? es inviable.

Alfaro Moreno lideró el evento especial donde BSC anunciaba la adquisición de las escrituras de los terrenos. ( )

¿Entonces no se prodrá aprovechar ese terreno?

Se ha dicho que el estadio no estaba a nombre de Barcelona, y eso es mentira porque existe una propieda horizontal, existen propietarios de suites, entonces no puedes decir que no habían escrituras, cuando sí hay. Se armó fue un show, le terminó costando al club para hacer campaña.

¿Qué hará con el patrimonio si usted llega a ser presidente?

El patrimonio está ahí, no es un tema factible, por eso seguiremos con nuestro proyecto.

Los últimos binomios que empezaron, terminaron siendo rivales, ¿cómo aseguran que Verduga y Oyola no serán adversarios después?

Hemos conversado muchísimo eso con Matías, lo primero que hemos hecho es aclarar visiones y criterios, porque si seguramente él hubiese tenido la visión de trabajar con formativas y yo no, no estaríamos sentado aquí. Todo el directorio coincide, creemos en el plan, en los seis pilares, que el camino a seguir es trabajar en formativas, por eso queremos cambiar el modelo presidencial.

Rafael Verduga y Alfaro Moreno cuando trabajaban juntos en BSC. ( )

¿Cómo era entonces su relación con Alfaro Moreno cuando trabajaban juntos en BSC?

Con Alfaro desde el primer día siempre tuvimos diferentes criterio, sin embargo yo manejaba la parte financiera, y teníamos un compromiso de que él no se iba a lanzar, él juró por sus 4 hijos que no se iba a lanzar y había un compromiso, y él lo sabe, y en medio camino él dijo que no, pues me tuve que ir.

¿Cuál era la forma de presidir de Alfaro Moreno?

Él quería asumir todo, contratar y decidir, al directorio solo le informaba.

Usted iba a ser el candidato del oficialismo, pero finalmente terminó usted saliendo, ¿Alfaro Moreno le mintió?

Sí, él me mintió, él juró por sus 4 hijos que no se lanzaría.

¿Volvería a prestarle dinero a BSC?

Yo he puesto mi patrimonio ,cuando me tocó en el 2020 fue una excepción, porque en esa época ningún banco le prestaba plata a Barcelona, luego los bancos nos prestaron pero necesitaban a un sujeto garante y yo lo he sido, así como lo seré en la construcción del centro de Alto Rendimiento a ocho años plazo, y esto hasta excede a nuestra directiva.

¿Cree que existan tensiones con el alcalde de Guayaquil si llega a ser presidente de BSC?

Creo que la política debe mantenerse al margen de Barcelona, el alcalde es barcelonista, creo que es un tema coyuntural, no creo que existan problemas.

¿Cómo blindarse para evitar que próximas dirigencias dejen con más deuda a BSC?

Queremos hacer una reforma al Estatuto, para que quien presida la institución repare con su patrimonio personal cualquier incremento del pasivo. Porque de nada sirve trabajar si le dejamos un pasivo mayor.

¿Cómo generar más dinero en BSC?

Tenemos que generar más ingresos, marca, queremos duplicar la masa de socios, tenemos 15 mil queremos más de 35, venta de jugadores, esta directiva (Alfaro) es la que menos jugadores ha vendido en los últimos años, la de Cevallos tuvo más ventas que la actual, que es más compradora que otra cosa.

¿Tienen un plan para la Noche Amarilla y los 100 años de BSC?