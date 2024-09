Aníbal Leguizamón revela por qué salió de Emelec a Belgrano de Argentina

Emelec tuvo una dura baja para la segunda etapa de la Liga Pro, ya que perdió a Aníbal Leguizamón, después de haber renovado su contrato; sin embargo, fichó por Belgrano de Argentina.

El central no pudo jugar con Emelec por problemas en su inscripción; no obstante, en su momento, Leguizamón no quiso dar las razones para su salida.

El argentino ya ha tenido actividad con Belgrano, por lo que dijo que “me vengo sintiendo bien y retomando de a poco el ritmo del fútbol argentino, porque no es para nada fácil, pero la estamos llevando bien”.

Sin embargo, Leguizamón señaló que llegó a Argentina sin ritmo, pues no pudo jugar en la Liga Pro, además de una lesión que lo dejó fuera de la Copa Ecuador.

Al ser preguntado por su salida de Emelec, Aníbal aclaró que “hubo un problema de papeles y por eso tomé la decisión de venirme en cuanto Belgrano mostró su interés”.