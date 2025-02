Ángel Mena: "Tuve conversaciones para regresar a Emelec, pero no hubo buenos términos"

Ángel Mena, experimentado volante de 37 años y recordado por su gran etapa en Emelec, confesó en una entrevista con DSports que pudo regresar al cuadro millonario, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.

"A mitad del 2024 existió alguna conversación pero no terminó en nada concreto, tenía la intención de regresar pero no hubo buenos términos. Además, Emelec no podía fichar jugadores, entonces seguí en México y luego quedé libre para que yo pueda firmar con Orense", exclamó el exseleccionado ecuatoriano.

"Me sedujo bastante la idea y el proyecto de Orense, con ellos venía hablando hace un año. Hoy estoy contento y ansioso, con ganas de que empiece el torneo y demostrar el porqué realmente vine", aseguró el volante de Orense.

Además no descartó la idea de retirarse en el cuadro azul, pero también aseguró que no ve de cerca ese momento, "todos conocen el aprecio y cariño por Emelec, pero no lo veo tan cercano colgar los botines. Todavía tengo un ratito más, tengo ganas y siento que puedo aportar", finalizó Mena.