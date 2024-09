Emelec consiguió su segunda victoria consecutiva en la segunda etapa de la Liga Pro. El cuadro eléctrico sobre el final consiguió darle vuelta al marcador y pudo derrotar a Orense. Andrés Ricaurte fue el héroe del George Capwell.

El volante colombiano llegó a esta temporada al bombillo, sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado. Tanto con Hernán Torres como con Leonel Álvarez, el jugador no ha podido consolidarse en el once titular.

"Lo más importante de hoy es que el gol sirvió para ganar, fue lo que más me interesa. Sé que había una expectativa grande cuando llegué, pero soy consciente y trabajo para llegar a un mejor nivel", dijo el Ricaurte en rueda de prensa postpartido.

"Con este gol espero subir el nivel y que el hincha lo disfrute. Calificar un partido en tan pocos minutos es dejarme llevar por la emoción", añadió.

"Sirvió para ganar, pero se valora más en rendimiento colectivo. Y fue contra un rival importante. Pese a la adversidad tuvimos ese ímpetu. Es poco tiempo para hacer un análisis individual", concluyó.

El próximo partido de Emelec será este domingo 8 de septiembre por los octavos de final de la Copa Ecuador contra Técnico Universitario a las 18:00 (hora de Ecuador) y será transmitido por DirecTV Sports.