Genaro Huacón, Alexander Bolaños e Independiente del Valle son nombres que han tomado protagonismo en las últimas semanas por una denuncia por supuesta suplantación de identidad del delantero ecuatoriano.

Todo este caso nació a partir de unas declaraciones realizadas por Huacón a un medio uruguayo, donde aseguró que Bolaños cambió su nombre y edad.

Huacón sostiene que Bolaños se llamaba Romario, y que tiene más de 24 años, edad con la que juega. Además, reveló que le ofrecieron dinero para guardar su silencio, pero nunca fue pagado.

Ecuavisa.com dialogó con Andrés Larriva, directivo del club negriazul que calificó a Huacón como "delincuente confeso", sobre las acciones legales que tomarán en este caso y la situación actual que vive Bolaños en la interna de Independiente.

¿Quién es Genaro Huacón ante los ojos de Independiente del Valle?

Es un delincuente confeso, una persona que se ha dedicado a lucrar de actos ilegales dentro de la industria del fútbol. Él se ha encargado en muchos años de confesar sus prácticas delictivas alrededor del fútbol ecuatoriano.

Habla con una naturalidad de comprar partidos, de sobornar jugadores, vender su silencio en aparentemente actos ilegales, lamentablemente la justicia del Ecuador no ha podido solventar una situación compleja con una persona que inclusive tiene varios juicios en su contra.

¿Ya presentaron la denuncia en la Fiscalía? ¿De qué lo acusan?

Hemos contratado a uno de los mejores penalistas del país, está en una de las últimas etapa del análisis del caso para hacer la denuncia penal, se va a concretar en las próximas horas. Como organización seria que somos, buscamos que esto tenga consecuencias, ya que no es posible que una persona que tiene este historial tenga la apertura de varios medios de comunicación para darle realce a personajes de este calibre, no puede quedar libre e ir ensuciando y hablando de cualquier persona u organización de esa manera.

Genaro Huacón hace mención de partidos en los que supuestamente el gerente de IDV, Santiago Morales, negoció para arreglarlos, ¿qué recuerdan del duelo contra Universidad Católica?

No existe tal, para desmentir todo esto hemos ido a los libros de los archivos, y desde el 2019 a la actualidad el IDV no ha jugado en las últimas fecha en los meses de diciembre contra Católica, porque él señala que se acuerda claramente que fue en diciembre e inclusive apunta que fue en las fiestas de Quito, pero uno va a los libros y no hay un partido entre IDV y la Universidad Católica en diciembre. Nunca hemos jugado un partido en nuestra historia deportiva con la Católica en ese mes.

El más cercano fue en octubre en la fecha 6-7 de la segunda etapa de la Liga Pro, entonces rápidamente puede uno desmentir esto.