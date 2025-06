¡El nuevo refuerzo del Bombillo ya está en Guayaquil! Alfonso Barco arribó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo para sumarse al conjunto eléctrico y dialogó con los medios de comunicación.

“Vengo a Guayaquil con la convicción de revertir la situación que Emelec no amerita”, dijo el volante que llega procedente del Defensor Sporting.

“Emelec es un equipo muy grande, el cual no merece estar en esta situación, así que buscaré ayudar al equipo en lo que me toque. No me convenció nadie para llegar a un equipo así de grande, vengo con mucha ilusión”, añadió.

“Quiero mucho a (Christian) Cueva, lo conozco desde hace mucho tiempo y estoy entusiasmado de ser compañero de él”, finalizó.

Lea también: Jorge Célico se mantiene como entrenador de Emelec, ¿qué pasó?

Barco es un mediocampista de grandes cualidades. Puede jugar por delante del volante defensivo o cumplir ese rol, eso dependerá en el lugar que lo requiera el director técnico.

Actualmente, Emelec se encuentra en el puesto 14 de la tabla de posiciones con 17 unidades.