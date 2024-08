Alexander Domínguez rompe el silencio: “El racismo ha vuelto a ganar”

En medio de la controversia por la sanción de seis partidos impuesta por la Conmebol, el arquero de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Alexander Domínguez, ha decidido compartir su versión de los hechos que sucedieron el pasado 25 de julio durante el partido contra Always Ready.

En una carta abierta, el portero ecuatoriano expresó su dolor y frustración por lo ocurrido, revelando que fue víctima de insultos racistas que lo llevaron a reaccionar de manera inapropiada.

Domínguez inicia su relato agradeciendo a quienes le han mostrado su apoyo en estos momentos difíciles. “En estas situaciones duras es cuando uno realmente se da cuenta de si está haciendo bien las cosas como profesional, como hombre, como ser humano. Gracias por tantos mensajes de apoyo”, afirma.

Napa, sí; Domínguez, no: sorpresa en el arco de Ecuador

El portero revela que durante todo el partido fue objeto de insultos racistas por parte de miembros del equipo rival, un comportamiento que, aunque lamentablemente es común en su carrera, siempre había tratado de ignorar.

Sin embargo, después del partido, en un intento por felicitar a un jugador de Always Ready, un miembro del personal médico del equipo rival lanzó insultos racistas muy graves hacia él. “Entre muchas cosas muy fuertes que prefiero no repetir, insultaron mi etnia, mi raza, a mi madre; me llamaron simio”, cuenta Domínguez en su carta abierta.

La situación escaló cuando el arquero, visiblemente afectado, reaccionó. “Lamentablemente, reaccioné de una manera que no debía, que no me representa y de la cual no me siento orgulloso, pero tocaron algo muy delicado y sagrado para mí”, admite Domínguez.

Su respuesta fue captada en un video, pero no se registró el audio de los insultos previos, dejando sin evidencia los comentarios racistas recibidos.

Domínguez expresa su frustración no solo por su reacción, sino por la falta de acción en contra del racismo que sufrió. “Tengo una decepción muy grande, no solo de mí mismo y de mi accionar, sino de la gente, de que tengamos que seguir aguantando insultos, racismo y discriminación por una característica física”, señala.

El arquero también lamenta no poder defender a su equipo durante los partidos de suspensión (ya ha cumplido dos de seis), y pone su confianza en que sus abogados lograrán demostrar la injusticia de la sanción. “Ahora todo está en manos de mis abogados, y yo sé que Dios nos va a ayudar y se hará justicia”, afirma con esperanza.

A pesar de la sanción, asegura que seguirá luchando contra la discriminación en todas sus formas. “El racismo ha vuelto a ganar, al menos por ahora, pero la pelea continúa. Seguiré luchando hasta el último momento”, promete.

Liga de Quito también sacó un comunicado en el que respalda a Domínguez y rechaza las actos racistas en el fútbol.

Domínguez no consta en la lista de convocados que reveló hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol para los partidos de la Tri ante Brasil y Perú por las eliminatorias, pero esto no tiene que ver con la sanción de la Conmebol, que es solo a nivel de clubes.