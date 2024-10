Luego, Adrián Gabbarini , asistente técnico del entrenador Pablo Sánchez, intervino y se lo llevó al portero para que el problema no suba de tono.

Hasta el momento, Liga Pro no se ha pronunciado sobre este hecho, ya que deben esperar el informe del juez Franklin Congo para analizar una posible sanción al portero de Liga de Quito.



Domínguez ya fue sancionado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con seis partidos debido a un incidente con el médico de Allways Ready.





































No fue un partido fácil para Liga de Quito en el Jocay. La derrota contra Delfín, con tres penales en contra, desembocó en muchas quejas de los Albos hacia el arbitraje y en una protesta airada contra Franklin Congo una vez terminado el partido. Instante en el que Alexander Domínguez tuvo una repudiable reaccción: agredió en la cara a un policía.

El arquero del Rey de Copas fue uno de los jugadores que se acercaron a Congo para reclamarle por sus decisiones. Ezequiel Piovi, Lisandro Alzugaray eran otros de los que estaban ahí. Pero en su lucha por llegar al central, Domínguez se cruzó con uno de los uniformados que rodearon al réferi.

Al verse impedido de pasar, Dida no contuvo su ira y le dio un manotazo en la cara al gendarmen. Ante eso, Adrián Gabbarini, miembro del cuerpo técnico, lo abrazó e intentó llevárselo para que el problema no escalara más. Sin embargo, Alexander siguió ahí aunque ya más tranquilo. Luego se alejó de la zona y no volvió a acercarse.

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿podrá ser sancionado?. Todo dependerá de lo que escriba Congo en su informe arbitral ya que no le mostró ninguna tarjeta en ese momento, aunque Dominguez ya tenía una amarilla recibida durante el encuentro. Por lo que si el árbitro cuenta la situación, el arquero albo podría ser sancionado de oficio.

Hay que recordar que Dida ya tiene una suspensión en su contra en el ámbito internacional debido a una agresión contra un miembro del cuerpo técnico de Always Ready. Eso sucedió en la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana y aún le queda parte de la pena por cumplir.