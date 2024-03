¡El nuevo ídolo de la U es paraguayo! Alex Arce, con sus goles, se ha convertido en el jugador de moda de Liga de Quito. Actualmente, es el goleador de Liga Pro con siete tantos en cuatro partidos.

El delantero paraguayo de la U en el último partido marcó su primer hat-trick, fue la figura y salió de ovacionado por la hinchada en la goleada 5-0 contra Imbabura por la sexta fecha de Liga Pro.

"Me recibieron bastante bien desde el primer momento, sentí mucho cariño. Hoy salir aplaudido y coreando mi nombre me dio mucha felicidad. En lo personal, hacer tres goles me da mucha confianza", dijo Arce en rueda de prensa.

"Queremos empezar de gran manera la Libertadores, esperamos trabajar con el profe y llegar de la mejor manera. La confianza del profe y mis compañeros es el punto principal del momento que estoy pasando", añadió.

El próximo partido de Liga de Quito será este martes 2 de abril a las 21:00 (hora de Ecuador) ante Universitario de Perú por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.