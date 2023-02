Alejandro Cabeza, delantero de Emelec, espera estar listo para el inicio de la LigaPro

El delantero del Club Sport Emelec, el ecuatoriano Alejandro Cabeza, aseveró este martes que espera recuperarse por completo de una dolencia física que lo aqueja para el arranque del campeonato ecuatoriano. Los millonarios debutarán en la LigaPro el domingo 26 de febrero ante el ascendido Libertad FC, de Loja.

"Poco a poco va mejorando, aún hay dolor cuando troto, pero esperemos mejorar para estar óptimo para el equipo. No he podido entrenar con normalidad, sigo en terapias; no sé cuándo lo pueda hacer, esperemos que muy pronto porque tengo ganas de ayudar al equipo", declaró el futbolista a la prensa deportiva antes del partido amistoso entre Guayaquil City y Emelec, en el estadio Christian Benítez.

"Esperemos que sí (estar listo para el arranque), hay que seguir las órdenes del doctor para ponernos de la mejor manera. El equipo está muy bien, el partido pasado (en la Explosión Azul) estuvo bien. Lastimosamente, los delanteros están con molestias y falta ese delantero de área", añadió.