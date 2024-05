El abogado de Joao Rojas aseguró que pedirán que le quiten puntos a Emelec, si la FEF no transfiere el dinero

La novela de la deuda de Emelec con Joao Rojas aún no ha terminado. Aunque la semana pasada el Bombillo canceló la totalidad del valor para poder jugar la fecha 14 de la Liga Pro, el dinero aún no ha llegado a la cuenta de Rojas.

La deuda entre Joao Rojas y Emelec quedó saldada el jueves pasado, pero el dinero aún no llega a la cuenta del futbolsita.

La deuda entre Joao Rojas y Emelec quedó saldada el jueves pasado, pero el dinero aún no llega a la cuenta del futbolsita. ( )

Añadió que cuando la medida cautelar de Emelec ante el Tas fue aceptada, la deuda ya no existía, por lo que no fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria.

No obstante, el abogado mencionó que el tema aún no acaba. “Si la FEF no transfiere el dinero a la cuenta de Joao y devuelve el cheque a Emelec tendremos que pedir un justificativo", apuntó el abogado.