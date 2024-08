Pool Gavilánez, exfutbolista y actual DT del Guayaquil City, que milita en la Serie B de la Liga Pro, en una entrevista para Fútbol Sin Cassette, confesó que en su etapa de jugador y como futbolista de la sub-20 de Ecuador, recibió una cédula falsa.

El guayaquileño nació en 1981, y durante su etapa como jugador en la sub-20 de la selección de Ecuador, le ofrecieron la oportunidad de participar en un torneo internacional, pero con una condición.

"Una vez me quisieron llevar a un torneo en Chile y yo, muy emocionado dije que sí, pero tenía que ser del año 82, yo soy del 81; fui al entrenamiento y de ahí me llevaron directamente al Registro Civil, luego me dieron la cédula con la modificación en mi año de nacimiento", confesó Gavilánez.

"Yo llegué feliz a mi casa a contarle a mi papá que me iba a ir a Chile pero como nacido en el 82, casi me mete una paliza y me hizo botar esa cédula, él no estaba de acuerdo con eso, pero si hubiese sido por mí, quién sabe hasta dónde me quedaba", finalizó el estratega.

Le podría interesar: Antonio Álvarez revela las acciones que tomará Barcelona SC contra Francisco Fydriszewski y San Lorenzo