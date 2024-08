Así queda la tabla de posiciones en la Liga Pro

Este domingo 18 de agosto del 2024 se llevó a cabo una nueva jornada de la Liga Pro con tres partidos: Imbabura vs. Mushuc Runa, Deportivo Cuenca vs. Universidad Católica y Emelec vs. El Nacional.

El primer duelo en abrir el telón fue el Imbabura contra Mushuc Runa en un duelo intenso que tuvo cinco goles, siendo victoria por 3-2 a favor del ponchito rojo.

Luego fue el turno de los morlacos y los capitalinos, en un duelo que culminó a favor de la Universidad Católica por 2-1 en el Alejandro Serrano Aguilar.

Finalmente, en el estadio George Capwell, Emelec recibió a El Nacional en un pálido partido que se definió en el cierre con un autogol que benefició a los militares.