Marco Pazos defiende a Marcelo Zuleta de los hinchas que exigen su salida de El Nacional

"Lo de pintar las paredes del complejo del club, ¿Cómo van a hacer ese tipo de cosas?, eso no se apoya, a la hinchada que prendió las bengalas se le cobró y hasta el día de hoy no pagan la multa, apoyen a los jugadores ese tipo de cosas solo los desmotivan", apuntó Pazos.

"La salida de Marcelo Zuleta no es una opción, en este momento no podemos experimentar con otros directores técnicos si vienen y pierden 5 partidos seguidos, sabiendo nuestra economía no es una opción en este momento", sentenció el presidente de la institución militar.

Además, se refirió a las contrataciones de Mario Pineida y Gabriel Cortez, provenientes de Barcelona SC y que llegaron a El Nacional en el tiempo extra para los jugadores que quedaban sin club.

"Pineida y Cortez llegan a El Nacional como jugadores libres, en el caso de Cortez si tiene que salir al exterior tiene una cláusula de rescisión muy baja para que le pueda dejar una cantidad al club", describió Pazos.

"Gabriel Cortez es un jugador de primera categoría un jugador que cobraba más de 20 mil dólares en su otro club, y nosotros no estamos para pagar esas cifras tenerlo aquí es un privilegio, tiene tiro libre, tiro de media distancia, y es un jugador decisivo un jugador que te define partidos", sentenció.