El Rodillo Rojo tampoco pasa desapercibido, su victoria contra Cumbayá y contra Aucas, dejan a los ambateños bien ubicados en lo que va de esta segunda etapa, ya que comúnmente se lo suele ver en la lucha por el último puesto Copa Sudamericana, o en la disputa por no descender.

Si bien es cierto, sólo se han disputado dos fechas y todavía no se puede decretar algo en particular porque restan 13 fechas; pero este momento de los equipos sirve para analizar el ritmo de competencia y su efectividad .

De estos cuatro cuadros, son el cuadro machaleño y el conjunto ambateño quienes dieron la sorpresa al finalizar la segunda jornada, ya que no es habitual verlos pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

En este sector de la tabla, son tres equipos que no han logrado sumar puntos y que por lo general siempre pelean en la parte de arriba; Independiente del Valle, Emelec y Aucas se ven afectados por un mal momento futbolístico con diferentes realidades.

Los Rayados del Valle perdieron sus cotejos contra Delfín y Barcelona; los dirigidos por Gandolfi no logran mejorar sus puntos flacos que persistían desde la primera etapa y eso les pasó factura, a pesar de que ya se ubican en la final del torneo.

Los Orientales están embargados por una crisis técnica, donde ya han tenido tres estrategas en este año, lo que entorpece el proceso de formación y adaptación a las diferentes ideas que se quieren reflejar en cancha.

Por último, Emelec no logra levantar cabeza y sigue siendo víctima de una crisis dirigencial, la cual no les ha permitido fichar jugadores y algunos problemas surgieron a raíz de eso, además, su fútbol no es contundente e intentar sobrevivir con los elementos que han podido rescatar de la cantera.