¿Por qué Aníbal Leguizamón no jugó contra Mushuc Runa?

Leguizamón no pudo jugar en la derrota de local contra el Deportivo Cuenca por haber dado positivo ante una prueba de COVID-19 .

Para la reanudación de la segunda etapa de la Liga Pro, el cuadro eléctrico no ha podido contar con uno de sus mejores elementos, quien no tuvo actuación en las dos primeras fechas.

La periodista, Joselyn Centeno, quien tiene fuentes cercanas al club, explicó que la Asociación de Fútbol del Guayas no quiere tomar riesgos en registrar al jugador por la prohibición que tiene Emelec, ya que Aníbal no se encuentra en el sistema a pesar de no ser un jugador nuevo.

Todavía se espera la resolución del caso, con el objetivo de disipar y resolver las dudas que se tienen sobre el defensa de Emelec, que a día de hoy, tanta falta le hace al club.