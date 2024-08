Emelec no levanta cabeza. El bombillo cae de local 1-0 ante el Deportivo Cuenca por la primera fecha de la segunda etapa de Liga Pro. Lucas Mancinelli fue el autor del único tanto de este encuentro.

El bombillo no atraviesa su mejor momento en lo financiero, ni en lo dirigencial. Estos inconvenientes se trasladan al campo de juego, donde el equipo no encuentra su mejor versión.

Pasó con el cuerpo técnico anterior encabezado por Hernán Torres, ahora, con Leonel Álvarez en el banquillo, los problemas persisten. Sin embargo, la ilusión de una de las hinchadas más fieles del fútbol ecuatoriano está intacta. Quieren ver a su equipo en la cúspide del torneo.

Si bien no se llenó el George Capwell, los aficionados eléctricos no pararon de alentar a su equipo. Emelec no juega bien. No tiene ideas, pero sí ganas. En dos ocasiones estuvieron cerca de adelantarse en el marcador, pero Maicon Solís y Juan Pablo Ruíz no estuvieron finos a la hora de definir.

Por su parte, Deportivo Cuenca se mantuvo ordenado, paciente, sabía que Emelec iba a dejar espacios y así fue. Un contragolpe le dio la alegría a los morlacos. Macinelli de cabeza venció al portero Pedro Ortiz.

En la etapa de complemento, la tónica del partido fue la misma. Los cuencanos esperaron a los locales en tres cuartos de cancha para sorprender nuevamente a la zaga eléctrica.

Emelec buscó de todas las maneras el gol del empate, no lo consiguió. El uso excesivo de centros no le dio resultado. Claramente, le falta peso dentro del área. Un goleador.

El próximo partido de Emelec será este miércoles 7 de agosto ante AV25 por la Copa Ecuador, mientras Deportivo Cuenca se enfrentará contra Orense.