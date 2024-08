El exEmelec tiene inconsistencias en su documentación y partida de nacimiento , por lo que Barcelona no lo ha podido inscribir para jugar el torneo nacional.

Byron Castillo estará ausente por una sanción que debe cumplir, pues la recibió en su último partido en la Liga Pro en el 2022; no obstante, el caso de Bryan Carabalí es más grave porque tiene problemas en su inscripción.

Bryan Carabalí tuvo problemas con su documentación y aún no puede debutar con Barcelona SC.

Por el momento, Bryan consiguió un plazo de 15 días para resolver la equivocación del registro y ser habilitado para jugar en la Liga Pro con Barcelona SC.

El ecuatoriano aún no ha debutado con los toreros, pues no fue inscrito para jugar la Copa Sudamericana y no estaba listo para tener minutos en la Copa Ecuador.