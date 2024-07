Este martes 23 de julio, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga reapareció en el ojo público, después de haber estado involucrado en el caso FIFAgate y fue sentenciado a cumplir una pena de seis años de cárcel por lavado de activos de USD 6 119 665 en la Ecuafútbol.

En el 2016, Chiriboga había sido declarado culpable y sentenciado a 10 años de cárcel en primera instancia, pero en junio de 2018 fue bajado a seis años.

Por su parte, el ex representante de la FEF señala que la condena contra él fue injusta, ya que no ha hecho nada mal.

“A mí me acusaron y pagué una condena injusta, porque soy inocente de lavado de activos en la FEF”; le mencionó a Marca 90.

Chiriboga agregó que “en la Federación no hay ni un dólar de lavado de activos, inclusive tuve la oportunidad de acogerme a un abreviado y no lo hice, porque para eso tenía que declararme culpable y yo no podía, pues soy inocente”.