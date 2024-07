En esa temporada, según sus papeles, Alexander, en realidad Jancer Romario, tenía 21 años de edad, pero eran 26 años.

Bolaños disputó 12 partidos en la Liga Pro, seis en cada etapa y registró una asistencia; sin embargo, el jugador estuvo en el banco de suplentes durante las finales.

Lea más: Alexander Bolaños es suspendido tres años por falsificación de identidad

Por esa razón, Barcelona SC no puede perder el título del 2020 y Liga de Quito no lo puede reclamar, ya que Alexander no sumó minutos en las finales, único caso que la FEF sanciona con pérdida del partido al equipo implicado.

Después de acabar esa temporada, los toreros decidieron dejar salir al futbolista y llegó al fútbol chileno. Actualmente, Bolaños jugaba para Independiente del Valle.