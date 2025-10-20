Fútbol Internacional
Yassir Zabiri, figura del Mundial Sub-20: “Los argentinos hablaron mucho antes del partido. Vinimos y nos los comimos”

El delantero de 20 años fue figura en la final del Mundial Sub-20 anotando dos goles ante Argentina.

   
  • Yassir Zabiri, figura del Mundial Sub-20: “Los argentinos hablaron mucho antes del partido. Vinimos y nos los comimos”
    Yassir Zabiri anotó dos goles para la victoria de Marruecos en la final ( INTERNET )
El joven marroquí Yassir Zabiri fue la gran figura en la final de la Copa Mundial Sub-20, donde Marruecos se consagró campeón ante Argentina por dos goles a cero.

El atacante del Famalicao portugués brilló al marcar un doblete que fue clave para que los marroquis se quedaran con el título.

Tras el encuentro, Zabiri afirmó que la selección argentina “habló mucho antes del compromiso” y que estaban muy confiados en que ganarían.

“Estaban muy confiados en que ganarían, pero destaco que nosotros hablamos dentro del campo, demostrando superioridad y carácter”.

El atacante marroquí juega como extremo en el Famalicão de Portugal. Entre 2023 y 2025, Zabiri jugó 26 encuentros, anotando 11 goles. También fue subcampeón de la Copa Africana de Naciones Sub 20 en 2025.

En el Mundial Sub 20, Zabiri anotó cinco goles, marcando ante España y Brasil en fase de grupos, ante Corea del Sur en octavos de final y dos goles en la final contra Argentina.

