Yaimar Medina salió lesionado en el empate del Genk frente al Betis por la Europa League

El KRC Genk y el Real Betis firmaron un empate sin goles en el encuentro por la tercera jornada de la Europa League. Aunque el equipo español mostró superioridad, no logró pasar de la igualdad.

La situación preocupante para el club belga fue la lesión del ecuatoriano Yaimar Medina. El defensor inició como titular, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 65 por Noah Adedeji-Sternberg debido a molestias musculares en la pierna derecha. A pesar de terminar la primera mitad con un golpe, Medina intentó seguir en el campo tras el descanso.