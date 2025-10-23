Fútbol Internacional
Yaimar Medina salió lesionado en el empate del Genk frente al Betis por la Europa League

Yaimar Medina salió de cambio por lesión en el empate del Genk y el Real Betis en la tercera jornada de la Europa League.

   
    Yaimar Medina recibiendo tratamiento durante el partido del Genk frente a Real Betis Balompie( EFE )
El KRC Genk y el Real Betis firmaron un empate sin goles en el encuentro por la tercera jornada de la Europa League. Aunque el equipo español mostró superioridad, no logró pasar de la igualdad.

La situación preocupante para el club belga fue la lesión del ecuatoriano Yaimar Medina. El defensor inició como titular, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 65 por Noah Adedeji-Sternberg debido a molestias musculares en la pierna derecha. A pesar de terminar la primera mitad con un golpe, Medina intentó seguir en el campo tras el descanso.

Antes de su salida, Medina registró 33 toques, 11 pérdidas de posesión y un 68% de precisión en los pases. Hasta el momento, el Genk no ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión.

Con este resultado, el Genk se ubica en el vigésimo segundo puesto de la tabla de la Europa League, mientras que el Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, ocupa la decimoséptima posición.



