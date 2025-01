Willian Pacho llegó al Paris Saint Germain en agosto del 2024 para reforzar el plantel por pedido de Luis Enrique, a quien el defensor reconoció su admiración en el tiempo que lo conoce.

El defensor de 23 años mencionó que el estratega español es una gran persona y los consejos que le ha dado durante el campo.

"Muy buena persona. Cuando llegué me habló de un poco de la estructura, del juego, de lo que necesitaba. También un poco me dejó ser libre, que no sienta presión. Como entrenador es muy bueno", apuntó Pacho en entrevista con Carré.

El ecuatoriano reconoció que “sabe hacer las cosas precisas, siempre te llega. En una jugada, casi siempre sabe qué va a pasar y eso nos hace estar preparados. Personalmente, me gusta eso, me da alegría y aprecio mucho", añadió