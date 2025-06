El PSG aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial de Clubes, tras golear 4-0 al Inter Miami, y Willian Pacho se mostró contento con el triunfo.

El defensor del PSG habló de los compatriotas que lo han apoyado en los partidos, además de los mensajes de alientos desde casa de otros hinchas.

“Estoy muy orgulloso de ser ecuatoriano y ver cómo la gente me apoya. Vi algunas banderas y en todos los partidos las he visto. Estoy feliz de cómo me siguen. Como ecuatoriano siempre quiero representar bien al país y existe mucha compañía aquí”, expresó Pacho.

El zaguero ecuatoriano habló del gran nivel de su equipo en los últimos partidos, incluso en la goleada 4-0 para avanzar a los cuartos de final.

“Disfruto mucho cómo jugamos. Somos un equipo que quiere ganar, que quiere hacer historia y lograr grandes cosas. Manejamos bien la pelota y aprovechamos la ventaja que teníamos por las bandas. Ya en el segundo tiempo nos costó algo. Ahora toca descansar y preparar lo que viene”, apuntó.