Willian Pacho: "Queremos darle un título a Ecuador, siento que ya lo necesita"

El defensa del París Saint-Germain, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/willian-pacho>Willian Pacho</a>, se refirió sobre el presente de la<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/seleccion-ecuador-ranking-fifa-septiembre-puesto-puntos-bombos-sorteo-PD10132805> selección de Ecuador</a> de cara al <b>Mundial 2026</b>, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. <b>Tratamos</b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-posibles-rivales-sorteo-bombos-ranking-fifa-mundial-2026-HD10134506></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>