19 sep 2025 , 13:06

Willian Pacho: "Queremos darle un título a Ecuador, siento que ya lo necesita"

La selección de Ecuador finalizó las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos

   
    El defensa de la selección de Ecuador, Willian Pacho, disputa el balón con Alexis Mac Allister( AFP )
El defensa del París Saint-Germain, Willian Pacho, se refirió sobre el presente de la selección de Ecuador de cara al Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

"Tratamos de, con mucha humildad, estar en el podio y competir contra Sudamérica. Queremos darle un título a nuestra selección, siento que ya lo necesita”, dijo Pacho en una entrevista con DSports.

“Tenemos grandes jugadores y personas que nos pueden ayudar a dar ese salto de poder ganar algo”, agregó.

La selección de Ecuador finalizó las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos y actualmente ocupa el puesto 24 del ranking FIFA.

Ecuador se enfrentará a Estados Unidos el 10 de octubre y a México el 14 de octubre. Luego, la selección de Sebastián Beccacece se medirá contra Canadá el 13 de noviembre y con Nueva Zelanda el 18 de noviembre.

