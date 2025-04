Willian Pacho y la cábala que lo acompaña en cada partido

En la ida de las semifinales de la Champions League entre el PSG y el Arsenal, un detalle volvió a llamar la atención entre los fanáticos del fútbol: Willian Pacho saltó al campo con un vendaje en su mano izquierda, tal como lo ha hecho desde hace varios meses.

Aunque muchos pensaban que se trataba de una lesión, el zaguero ecuatoriano reveló que en realidad es una cábala personal.

Lea más: Bayer Leverkusen le puso una millonaria cláusula de rescisión a Piero Hincapié para este mercado

Pacho, que fue titular en el once del Paris Saint-Germain como lo ha sido durante toda la temporada, aclaró que no tiene ninguna dolencia física actual. En una entrevista con el canal oficial del club parisino, el defensor de 23 años explicó el origen de este particular vendaje.