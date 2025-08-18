Williams Riveros bajo sospecha: hinchas de Universitario lo vinculan con apuestas deportivas

Los aficionados de Universitario de Deportes (Perú) se encuentran molestos con el rendimiento del zaguero central Williams Riveros, tras el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, en el que el equipo perdió 4-0 como local ante Palmeiras.

Riveros está en el ojo del huracán debido a su pobre desempeño en el campo frente al equipo brasileño. Fue señalado por su participación en uno de los goles, en el que muchos hinchas consideran que pudo haber hecho más, ya que se quedó estático y su reacción fue lenta.

Posteriormente, el defensor paraguayo fue expulsado por una fuerte entrada desde atrás sobre un rival, lo que aumentó aún más el malestar de la hinchada crema.

Una situación que ha generado suspicacias entre algunos fanáticos es que, en el momento del gol de Palmeiras, Riveros levanta el brazo izquierdo, lo que fue interpretado por algunos como una posible celebración.

Cabe mencionar que, durante su paso por Barcelona SC, también circularon rumores sobre una posible vinculación con apuestas deportivas, aunque nunca se comprobó ninguna acusación formal. Poco tiempo después, el jugador dejó el club y continuó su carrera en el fútbol peruano.