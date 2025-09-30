Fútbol Internacional
30 sep 2025 , 14:47

El defensa francés William Saliba renovó con el Arsenal hasta 2030

William Saliba acababa contrato con el Arsenal en 2027 y en los últimos meses varios medios informaron del interés del Real Madrid por ficharlo.

   
  • El defensa francés William Saliba renovó con el Arsenal hasta 2030
    Willian Saliba renovó con el Arsenal ( Foto: Arsenal )
Fuente:
Agencia
user placeholder

AFP
Canal WhatsApp
Newsletter

El defensa francés William Saliba, al que se relacionó con el Real Madrid en la última ventana de fichajes, renovó con el Arsenal hasta 2030, anunció el club de la Premier League este martes en un comunicado.

El defensa de 24 años acababa contrato en 2027 y en los últimos meses varios medios informaron del interés del Real Madrid por ficharlo.

Nacido en Bondy, la misma localidad de la periferia de París, de su compañero de selección y estrella del club blanco, Kilian Mbappé, Saliba firmó por el Arsenal en 2019.

Lea también: Esta sería la alineación del Arsenal para enfrentar al Olympiacos por la Champions League

Desde entonces pasó por varias cesiones a clubes franceses, hasta establecerse como un fijo en los planes del entrenador Gunner Mikel Arteta en la temporada 2022-2023.

Saliba, que cuenta ya con 28 partidos internacionales con la selección francesa, es un pilar defensivo tanto del Arsenal, con quien acabó subcampeón de la Premier League en las últimas tres temporadas.

"Me siento como en casa. Tenemos un buen equipo, una buena plantilla, un buen cuerpo técnico. El entrenador es perfecto para mí, así que este es el mejor lugar para estar", justificó el francés, citado en el comunicado del Arsenal.

Temas
Mercado de fichajes
Arsenal FC
William Saliba
Ecuador
Noticias
Recomendadas