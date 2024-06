El zaguero central de la Selección de Ecuador y del Eintracht Frankfurt, William Pacho, se acordó del exentrenador de la Tri, el argentino Gustavo Alfaro, quien lo convocó para el Mundial de Qatar 2022.

"Es motivación, te inspira a creer en ti mismo, a hacerte grande. Las palabras que él te dice, la forma en la que se expresa, es muy lindo", dijo el jugador de la Tri en una entrevista con el colega José Carlos Crespo.

"En el Mundial no jugué, pero viví una experiencia increíble. En el camerino, en los entrenamientos, era muy buenas las cosas que decía. Me ayudó mucho, a pesar de no jugar, aprendí un montón", añadió.

Actualmente, William Pacho es una de las piezas claves del esquema táctico del actual entrenador de Ecuador, Félix Sánchez Bas, además, su gran rendimiento en su equipo lo ha llevado a estar en el radar de grandes equipos europeos.

El objetivo de Pacho, como el de muchos jugadores de la Tri, es realizar una excelente Copa América, torneo que históricamente a Ecuador no le ha ido bien.

Este domingo 16 de junio, Ecuador se enfrentará a Honduras en su último partido amistoso, previo al inicio de la Copa América, que se jugará en Estados Unidos, del 20 junio al 14 de julio.